Luis Leon Sanchez houdt toptalent Ayuso van de zege in het Baskenland

Veldrijder Felipe Orts was de bekendste naam in een vroege vlucht van vijf in de tocht doorheen het heuvelachtige Baskenland. Toen die was gegrepen, was Movistar erg actief met aanvallen van Mathias Norsgaard en Gonzalo Serrano.

Maar de beslissing viel op de slothelling, waar na een prik van Oscar Rodriguez zes renners zich afzonderden.

De opvallendste naam voorin was die van de amper 18-jarige Juan Ayuso, die in juni na winst in de Giro voor beloften de overstap maakte naar UAE Team Emirates.

Maar Ayuso beet na de afdaling in het stof in de sprint tegen de ervaren Sanchez. Roger Adria, nog een Spanjaard, werd derde.