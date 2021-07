Kompany na zure nederlaag: "We moeten onze automatismen heropbouwen"

"Bij 0-0 zaten we goed in de wedstrijd. Met veel balbezit en pressing creëerden we ook enkele goede kansen. Maar bij de eerste kans van Union was het meteen prijs en toen verloren we de controle over de wedstrijd", opende Kompany zijn betoog.

"We scoorden uiteindelijk wel nog in de 1e helft, maar na de rust incasseerden we dan een 2e doelpunt. Er was te veel ruimte tussen de lijnen en we wonnen geen tweede ballen meer. Ik zag ook steeds minder loopacties."



Kompany beseft dan ook dat er nog veel werk op de plank ligt in Neerpede. "Voor de wedstrijd had ik al gezegd dat we voor het resultaat moesten gaan", vertelde de jonge coach.



"Door de uitgaande transfers moeten we onze automatismen opnieuw opbouwen. Toch blijf ik geloven dat we op de goede weg zijn, want deze zomer heeft het bestuur geïnvesteerd in jongens voor op de lange termijn."