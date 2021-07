Jorge Prado voert het hoge woord in de MXGP van Tsjechië

Tijdens de eerste reeks in Tsjechië wist Jorge Prado optimaal gebruik te maken van zijn polepositie.

In het regenachtige Loket slaagde de Spanjaard erin de aandringende wereldkampioen Tim Gajser af te houden. De Fransman Romain Febvre eindigde derde.

In de tweede reeks nam Antonio Cairoli het stokje over, maar Jorge Prado stelde zijn Tsjechische zege veilig dankzij een 3e plaats.

Voor de 20-jarige Prado is het zijn eerste zege van het seizoen in de MXGP. De tweevoudige wereldkampioen in de MX2-klasse is bezig aan zijn tweede jaar op het hoogste niveau.

In die MX2-klasse eindigde Jago Geerts vandaag op de 6e plaats na een 12e en 3e plaats.

Volgende week zakken de WK-gangers af naar Lommel voor de 6e GP van het seizoen.