Het zit in de familie: broer en zus Abe pakken beiden judogoud

Hifumi Abe was als tweevoudig wereldkampioen een van de favorieten in zijn klasse tot 66 kilogram. En hij maakte die rol ook waar. Hij veroverde in eigen land goud door in de finale de Georgiër VVazja Margvelasjvili te kloppen.

Zijn zus Uta stond aan de rand van de tatami te juichen. Zij kon naar de kamp van haar broer gaan kijken omdat ze net daarvoor zelf in actie was gekomen. En ook zij pakte goud. De 21-jarige was de primus in de klasse tot 52 kilogram.

Broer en zus Abe hebben dus de hooggespannen verwachtingen waargemaakt en schonken het gastland twee gouden medailles op dezelfde dag.