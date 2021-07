Het moment van Karl: "De zege van Kiesenhofer - ze is méér dan een amateur"

Veel controverse rond de Nederlandse tactiek na de wegrit bij de vrouwen. Maar daar zal olympisch kampioene Anna Kiesenhofer niet van wakker liggen - terecht, vindt Karl Vannieuwkerke.



"Een lofzang voor de olympische kampioenen bij de vrouwen in het wegwielrennen: Anna Kiesenhofer, een 30-jarige Oostenrijkse. Een dokter in de wiskunde, die werkt aan de universiteit van Lausanne. Ze is meteen vertrokken bij de start en meegegaan in de vroege vlucht."

"De vier anderen heeft ze één voor één uit het wiel gereden en ze finishte alleen. Je kan achteraf spreken over misrekeningen of een gebrek aan communicatie, maar dat is haar zaak niet."

"Het klopt dat ze de laatste 10 kilometer bijna helemaal stilstond - ze reed 34,9 gemiddeld. Maar ze had wel al 127 loodzware kilometers in de benen. Kiesenhofer is een amateur, geen profwielrenster. Maar ze is méér dan een amateur."

"Ze traint elke dag en komt uit het duatlon en triatlon. Wie verloren heeft, moet niet gaan klagen achteraf. Proficiat, Anna! We zijn heel blij dat jij olympisch kampioene geworden bent."