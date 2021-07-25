    Herbekijk de volledige match van de 3x3 Red Lions tegen Rusland. Om 8.25u spelen ze tegen Servië

    programma 3x3 Belgian Lions
    zaterdag 24 juli Letland - België 20-21 verslag
    zaterdag 24 juli België - Japan 16-18 verslag
    zondag 25 juli Rusland - België 16-21 verslag
    zondag 25 juli Servië - België 8.25 u  
    maandag 26 juli België - China  4.35 u  
    maandag 26 juli Nederland - België 11.40 u  
    dinsdag 27 juli België - Polen 7.40 u  
    eindfase
    dinsdag 27 juli kwartfinales (evt) 14 u  
    woensdag 28 juli halve finales (evt) 10.30 u of 11.40 u  
    woensdag 28 juli finale (evt) 15.25 u  
    Olympische Spelen 3x3 basketbal op OS basketbal