Geschke over quarantainehotel: "Dichter bij gevangenis zal ik niet meer komen"

Simon Geschke was op zijn 35e naar Tokio gereisd voor de wegrit, maar de Duitser heeft er uiteindelijk niet op zijn fiets gezeten. Een dag voor de rit was zijn coronatest positief. Een streep door zijn naam op de deelnemerslijst en een verplicht verblijf in het quarantainehotel.

En dat officiële hotel krijgt van de renner nu een slechte review. "De ramen zijn gesloten en je mag maar 3 keer per dag je kamer even uit. Een speaker aan het plafond maakt je wakker om 7 uur om je temperatuur te meten."

"Dit is - hopelijk - het dichtst dat ik ooit zal komen bij een verblijf in de gevangenis." De kans is blijkbaar ook klein dat de renner rollen en zijn fiets krijgt op de kamer om een beetje te kunnen trainen.

En ook het eten krijgt een slechte review. "Vrij basic", schrijft hij bij een foto van drie potjes rijst.