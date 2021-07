Fanny Lecluyse overleeft kwalificaties 100 meter schoolslag niet

In de laatste 50 meter viel Lecluyse uiteindelijk compleet stil. Ze tikte pas als 5e aan in een tijd van 1'07"93. Een tijd die niet volstaat om de halve finales op de 100 meter schoolslag te mogen zwemmen. De Litouwse Kotryna Teterevkova (1'06"82) zette in de reeks van Lecluyse de beste tijd neer.

In baan 5 mocht Lecluyse naast Alia Atkinson de kwalificaties aanvatten. De Jamaicaanse bereikte in Rio nog de finale op de 100 meter schoolslag.

Lecluyse: "Had toch een betere tijd verwacht"

Na afloop was Fanny Lecluyse toch niet echt tevreden: "Ik had het zeker beter verwacht. De eerste 50 meter waren goed, maar na het keerpunt was het precies alsof ik tegen de stroom in zwom. Mijn gevoel was niet geweldig, net zoals de voorbije dagen overigens."

"100 meter is zeker niet mijn beste nummer en ik ga er ook niet wakker van liggen al hoopte ik wel onder die 1'07" te blijven. Nu focus ik mij volledig op het volgende nummer: de 200 meter."