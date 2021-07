Emotionele Kopecky mist net een medaille: "Verdiende mijn plaats op het podium"

Een medaille zat er uiteindelijk net niet in: "Mijn enige fout die ik vandaag maakte, is dat ik sneller had moeten reageren op Longo Borghini. Ik bleef uiteindelijk wat hangen en raakte er niet meer op tijd bij."

Kopecky wist ook dat Kiesenhofer niet te onderschatten was: "Er zijn er niet veel die haar voor de start van deze wedstrijd kenden, maar ik heb wel een jaar met haar in de ploeg gereden. Ze is een hardrijdster en als je haar dan 10 minuten geeft, heb je een probleem."

Bij de dames zorgde de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer voor een enorme verrassing. Ze bleef Annemiek van Vleuten voor. "Ik kon er niets aan veranderen dat Kiesenhofer voorop bleef. Ik probeerde mee om de boel in gang te steken, maar niemand wilde de koers in handen nemen."

Van de Velde (42e): "Had nog meer willen doen voor Kopecky"

Julie Van de Velde reed de wegrit in dienst van Lotte Kopecky en Valerie Demey: "Het was mijn taak om Lotte en Valerie in de aanvangsfase van water en sportdrank te voorzien. Er waren maar 3 bevoorradingspunten op het parcours."

"In de finale kon ik op de beklimming nog terugkeren omdat het vooraan stilviel. Uiteindelijk moest ik even later dan toch passen in de lange afdaling. Jammer want ik had gehoopt om langer bij Kopecky te blijven."

Kopecky eindigde uiteindelijk als 4e: "Het is de meest ondankbare plaats, maar ik denk dat ze heel blij mag zijn met deze prestatie. Er is voor haar nog veel mogelijk op deze Olympische Spelen. Voor mij was het een unieke ervaring om er hier bij te zijn."