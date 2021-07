Dimitri "The Dreammaker" Van Den Bergh in finale: "Weer komt een droom uit"

Van Den Bergh kende een wisselvallige halve finale tegen de verrassende Pool Krzysztof Ratajski, maar won al bij al makkelijk met 17-9, vooral door de fouten van de ander.

Dan was de prestatie van Wright fenomenaal: de wereldkampioen van 2020 won tegen Michael Van Gerwen met een gemiddelde van 110.37, ongezien in een halve finale van het World Matchplay. 17-10 was zijn deel.

De Belgische "Dreammaker" blijft dromen: "Yes, I am! Zeker na die eerste 5 legs (4-1 achter, red). Ik moest achtervolgen en speelde zeker niet briljant, maar op een of andere manier kon ik het tij keren. Het publiek hielp me daar zeker bij, al miste Krzysztof heel wat dubbels."

"Maar ik, The Dreammaker, sta voor het 2e jaar op een rij in de finale. Deze keer doe ik het wel voor publiek. Ik toon de mensen dat ik een goeie speler kan zijn in alle omstandigheden."

"En ik wil het nog maar eens benadrukken: ik hou van dit publiek. De mensen helpen me heel hard, zeker vanavond."

Vorig jaar zegevierde Van Den Bergh tegen Gary Anderson in een lege zaal in Milton Keynes, in Blackpool is het publiek luid aanwezig. Daardoor twijfelden sommigen aan de waarde van zijn titel vorig jaar.