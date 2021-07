Deze 6 zaken moet u onthouden uit de nacht van 25 juli in Tokio

Een goeie zondagochtend! Terwijl u nog lag te slapan, was er alweer heel wat sportieve actie in Tokio. Maar met dit lijstje bent u helemaal mee voor de rest van de dag.

1. Charline van Snick verliest in haar kwartfinale tegen Italiaanse Giuffrida. Op naar de herkansingen.

Judoka Charline Van Snick deed het prima in haar eerste 2 kampen. Onze landgenote was een maatje te groot voor de Canadese Ecaterina Guica en de Israëlische Gili Cohen. Maar in de kwartfinale was de Italiaanse Odette Giuffrida te sterk. Van Snick gaat naar de herkansingen.

2. Geen finale voor Axel Cruysberghs, de 1e Belgische skateboarder ooit op de OS

Axel Cruysberghs is er niet in geslaagd de finale te halen in de street-competitie van het skateboarden. Onze landgenoot eindigt met 24.81 als 13e. Om in de finale nog actief te mogen zijn, moest de 26-jarige Cruysberghs bij de beste 8 van de voorronde zijn.

3. 18-jarige Tunesiër verrast op de 400 meter vrije slag

Op de 400 meter vrije slag heeft Ahmed Hafnaoui zich verrassend tot olympisch kampioen gekroond. De nog maar 18-jarige Tunesiër had zich met de traagste chrono voor de finale geplaatst, maar haalde het in de finale wonderwel in 3'43"36.

4. 3x3 Belgian Lions pikken de draad weer op en leggen Rusland over de knie. Om 8.25u tegen Servië.

De 3x3 Belgian Lions blijven het goed doen op de Olympische Spelen. Op de tweede dag van het 3x3-toernooi zijn ze begonnen met een knappe zege tegen Rusland: 21-16. Zaterdag wonnen ze nog tegen Letland, maar was er wel verlies tegen Japan.

5. Achab krijgt een ferm pak slaag

Het taekwondo-toernooi is met een sisser afgelopen voor Jaouad Achab. In de eerste ronde verloor onze landgenoot met 18-11 van Bernardo Pie uit de Dominicaanse Republiek.

6. Elise Mertens ligt ook uit het enkeltoernooi

In het tennis zit het toernooi er helemaal op voor Elise Mertens. Onze landgenote verloor in drie sets van Jekaterina Aleksandrova, een Russin die in Tokio onder neutrale vlag opereert. Na verlies in het dubbel gisteren met Alison Van Uytvanck is Tokio dus geen meevaller geworden voor Mertens.