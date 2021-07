De zwemfinales: Tunesiër van 18 verrast vriend en vijand, eerste wereldrecord sneuvelt

Australië (m) verovert op 4x100m vrije slag goud met wereldrecord

Het Australische viertal doet zo beter dan het vorige wereldrecord, uit april 2018 (3'30"05). Ook dat was in Australische handen.

Australië heeft vandaag op de 4x100 meter bij de vrouwen het goud veroverd in een wereldrecord. Bronte Campbell, Meg Harris, Emma McKeon en Cate Campbell legden de nieuwe toptijd op 3'29"69.

Tunesiër triomfeert verrassend in 400m vrije slag

Op de 400 meter vrije slag heeft Ahmed Hafnaoui zich verrassend tot olympisch kampioen gekroond. De nog maar 18-jarige Tunesiër, die zich met de traagste chrono voor de finale had geplaatst, haalde het in 3'43"36.

De Australiër Jack McLoughlin beet zijn tanden erop stuk met een tijd van 3'43"52. De Amerikaan Kieran Smith pakte brons met 3'43"94.

Het goud van Hafnaoui is pas de 5e medaille van Tunesië in de geschiedenis van de Olympische Spelen, maar wel al de 3e in het zwemmen.

Hafnaoui stamt uit een sportieve familie. Zijn vader maakte nog deel uit van het nationale basketbalteam in Tunesië. "Dit was de beste race in mijn leven. Ik kan het niet geloven. Ik denk dat ik mijn ouders en zussen trots maak", stamelde de nieuwbakken olympische kampioen.