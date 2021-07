Clement: "3 keer krampen voor een doelman heb ik nog nooit gezien"

Landskampioen Club Brugge kroop vandaag door het oog van de naald op de openingsspeeldag. Tegen Eupen wist goudhaantje Charles De Ketelaere pas in de 103e minuut de gelijkmaker uit de brand te slepen. Toch was Philippe Clement na afloop van de partij niet tevreden over zijn team. "We moeten hier altijd winnen."

Het was even schrikken toen het bordje met 10 minuten extra tijd de lucht inging in het Jan Breydelstadion. Toch was Club-trainer Philippe Clement maar al te blij met de beslissing van de scheidsrechter. "Ik heb nog nooit meegemaakt dat een doelman 3 keer krampen krijgt", reageerde Clement voor de camera. "De UEFA is momenteel testen aan het uitvoeren om naar wedstrijden met effectieve speeltijd over te schakelen. Vandaag is gebleken dat die methode zeker interessant kan zijn. Zo kan al de komedie eruit gehaald worden."

Ik had vroeger een reactie verwacht van mijn team. Philippe Clement

Toch kijkt de 47-jarige trainer ook in eigen boezem na het 2-2-gelijkspel. "We waren dominant en kregen veel kansen, maar we maakten ook fouten bij de tegentreffers. We verdienden vandaag de 3 punten, maar waren gewoon niet efficiënt genoeg."

"De reactie op het einde vond ik wel goed, maar eigenlijk had ik ze al vroeger verwacht. We verslapten na de 1-0, daar moeten we de komende dagen dus wel extra aandacht aan besteden", sloot Clement teleurgesteld af.

Eupen-trainer Krämer: "Dit is een goed punt"