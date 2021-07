Charline Van Snick mag zich opmaken voor de 1/8e finales na vlotte zege

Na een zware blessure begin dit jaar was Charline Van Snick gebrand op een goede prestatie. Daarvoor moest ze wel eerst de Canadese Ecatarina Guica opzij zetten, op papier een haalbare kaart.

De Canadese begon erg agressief aan de kamp, maar Van Snick liet zich niet van de wijs brengen. De Belgische verdedigde goed en zette zelfs als eerste een punt op de tabellen. Van Snick kreeg met een mooie worp Guica bijna op haar rug: waza-ari en 1-0 voor onze landgenote.

Daarna sukkelde Van Snick even met het rekje in haar haar. Dat zorgde ervoor dat het tempo even uit de wedstrijd verdween. Guica moest komen, maar het was Van Snick die de wedstrijd helemaal afmaakte. Een klem van Van Snick deed de Canadese afkloppen. Ippon dus en zo mag de 30-jarige Van Snick naar de volgende ronde. Daar wacht straks de Israëlische Gili Cohen.