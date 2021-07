3x3-kapitein Celis: "We kregen gisteravond bedreigingen op sociale media"

De 3x3 Belgian Lions konden zaterdag heel wat sportliefhebbers bekoren met hun knappe zege tegen Letland. Later op de avond staken de Belgen ook tegen Japan de hand uit naar de zege, maar in een dol slot trok het gastland alsnog aan het langste eind.

"Na gisteren gingen de kopjes toch even naar beneden, ook bij mij", bekent kapitein Nick Celis. "Op het einde misten we een paar domme dingen. Dat gaf een heel wrang gevoel en zorgde voor twijfel."

"We werden zelfs aangevallen op sociale media, met bedreigingen ook op Instagram. Echt zotte dingen. "Ik hoop dat je sterft in Japan". Ik schrok echt. "Wat is dit allemaal?" Misschien waren het gokkers?", oppert Celis.

"Voor ons was dit een positief verhaal en dan kwamen er plots zoveel negatieve dingen binnen, terwijl we in die eerste wedstrijd toch al een hele prestatie geleverd hadden. Dat vond ik wel jammer."

"Het heeft ervoor gezorgd dat we gebrand waren op een goeie start vandaag. We wilden agressief beginnen tegen Rusland en dat hebben we ook gedaan. De winst tegen Rusland is een heel belangrijke stap met het oog op de top 6."