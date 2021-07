Wout van Aert bij de start: "Koers zal ontploffen op de Mikuni pass"

Wout van Aert: "Zaak je lichaam koel te houden"

Na een uitstekende Ronde van Frankrijk komt de Olympische wegrit al erg snel voor Van Aert. "Ik heb me zo goed als mogelijk proberen aan te passen aan de omstandigheden. De temperatuur lijkt mee te vallen, maar de vochtigheid zorgt ervoor dat je constant aan het zweten bent. Het is zaak je lichaam zo koel

mogelijk te houden. Dat zal in het begin van de koers cruciaal zijn." Met de Mikuni pass krijgen de renners in de finale een lastige klim op het menu. "Daar gaat het ontploffen", schat Van Aert de klim in. "Het gaat daar quasi ieder voor zich zijn. Het is een super mooi parcours, maar heel erg lastig." Met Remco Evenepoel staat er nog een kanshebber voor een medaille aan de start. "Remco en ik zijn allebei beschermd", zegt Van Aert. "In de finale zijn we heel complementair. Remco moet het hebben van zijn demarrage. Ik kan beter met een groepje aankomen. Hopelijk kunnen we allebei de finale rijden en kunnen we dat uitspelen."

Remco Evenepoel: "Kan heel veel gebeuren op de klim"

Voor Remco Evenepoel is het de eerste keer dat hij aan de start staat van een Olympische wegrit. "Het is heel speciaal", zegt Evenepoel. "Met Greg hebben we de ultieme man mee om zijn ervaringen te delen. Dat is alleen maar goed voor ons." "Het is een heel zwaar parcours. Wout en ik gaan zoveel mogelijk bij elkaar blijven en in de finale een beetje ons eigen ding doen. Pas na het laatste klimmetje zal het kijken zijn welk plan we gaan volgen." "Komt er een aanval waar de kans klein bij is dat we kunnen winnen, dan ga ik de boel ook niet uit elkaar rijden. De Mikuni Pass is een half uur klimmen, daar kan veel op gebeuren. Het is een leuke klim." Achter de vorm van Evenepoel staan nog heel wat vraagtekens. "Een referentiewaarde heb ik niet", zegt Evenepoel daarover. "Maar ik voel dat ik op training goed ronddraai, dat mijn cadans goed zit. Misschien is dat een referentiewaarde."

Greg Van Avermaet: "Twee kopmannen zo ver mogelijk brengen in de finale"