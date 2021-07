Vliegen en Gillé na uitschakeling: "We hebben matig gespeeld"

De 30-jarige Sander Gillé (ATP-30 dubbel) en de 28-jarige Vliegen (ATP-29 dubbel) wonnen samen al vijf ATP-titels, waaronder een dit jaar (eind februari) in Singapore. In 2019 triomfeerden ze in Zhuhai, Gstaad en Båstad. Vorig jaar veroverden ze in Nur-Sultan de eindzege.

Na 1u55' stond er 6-3 en 7-6 (7/5) op het scorebord. Koolhof en Rojer nemen het in de tweede ronde op tegen de Wit-Russen Egor Gerasimov en Ilya Ivashka, of het Nieuw-Zeelandse paar Marcus Daniell en Michael Venus.

"We hebben een matige partij gespeeld"

"We hebben jammer genoeg een matige partij gespeeld", vertelde Joran Vliegen. "We waren trots om België te mogen vertegenwoordigen en hoopten om een mooi parcours af te leggen."

"Het was geen gemakkelijke loting. Rojer heeft veel ervaring en heeft al Grand Slams gewonnen. En Koolhof heeft vorig jaar de ATP Finals gewonnen (aan de zijde van de Kroaat Mektic). We moeten ook toegeven dat ze beter waren in alle onderdelen van het spel."

"We hadden beter kunnen serveren. Ik had niet echt een goed gevoel en kon mijn zones niet goed vinden. Toch hebben we gevochten tot het einde. En met een beetje geluk, konden we de tiebreak winnen want hun bal op 5-4 was out, maar er was geen Hawk-Eye op het court waar we speelden."