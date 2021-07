Vandoorne maakt crash in oefensessie goed met knappe inhaalrace in Londen

Stoffel Vandoorne was na 3 mindere prestaties weggezakt naar de 13e plek in de WK-stand: zowel in de laatste race in Mexico als in het tweeluik in New York eindigde Vandoorne buiten de punten.

In Londen was Vandoorne misschien zelfs te gretig om zich te tonen. In de vrije oefensessies crashte hij, waardoor zijn team zich nog moest reppen om de Mercedes op te lappen voor de kwalificaties. Vandoorne kon hun inspanningen niet terugbetalen: 14e op de startgrid.

Maar Vandoorne had zijn energie opgespaard voor de race. Langzaam maar zeker maakte hij plekjes goed. Met de hulp van de Fan Boost legde hij uiteindelijk beslag op de 8e plek, goed voor zijn eerste WK-punten in 4 races.

De inhaalrace van zijn ploegmaat Nyck de Vries was nog indrukwekkender. Met enkele gewaagde manoeuvres parkeerde de Nederlander zijn Mercedes op de 2e plek, achter de Brit Jake Dennis (BMW Andretti). Dennis nam polesitter Alex Lynn (Mahindra) te grazen.

Dennis doet met zijn 2e overwinning van het seizoen een uitstekende zaak in het klassement. Zeker omdat WK-leider Sam Bird al in de eerste rondes de wedstrijd moest staken na een botsing. De titelstrijd ligt weer helemaal open met 5 rijders op een zakdoek.