Van der Poel, een onoverwinnelijke Japanner en de haka: blikvangers op maandag

Een nieuwe werkweek, nog meer actie op de Olympische Spelen. In het mountainbike wordt het uitkijken naar Mathieu van der Poel en Tom Pidcock, op de tatami hoopt iemand Shohei Ono te verslaan en op het rugbyveld dansen de All Blacks hun eerste haka. Benieuwd wat maandag nog in petto heeft? Dit zijn de ones to watch voor dag 3 in Tokio.

Wat doen de Belgen op maandag?

Na twee keer winst en twee verliespartijen, staat morgen onder meer een onderonsje met onze noorderburen op het programma in het 3x3 Basket. De 3x3 Belgian Lions spelen om 4.35 uur tegen China, om 11.40 uur is Nederland de tegenstander. Hakken ze de Nederlanders in de pan?



Wannes Van Laer kende naar eigen zeggen "de slechtst denkbare start" in het zeilen. Na twee races staat hij op plaats 33. Daar wil Van Laer snel verandering in brengen, te beginnen om 5.05 uur. Emma Plasschaert eindigde - na een akkefietje met een tegenstander - in de top 10. Met nog 6 dagen voor de boeg, maakt onze landgenote zich nog geen zorgen. Morgen gaat Plasschaert het water op om 7.35 uur.

Fanny Lecluyse dook vandaag al in het zwembad en doet dat morgen opnieuw op de 200m schoolslag. Daarin wil ze zich herpakken voor haar matige prestatie, te volgen vanaf 3.50 uur. Louis Croenen komt om 12.30 uur in actie in de reeksen van de 200m vlinderslag.

De Red Lions spelen om 2.30 uur de topper tegen Duitsland. Na winst tegen Nederland zaterdag (3-1, red.) willen ze hun goede vorm doortrekken. Als regerend wereldkampioen gaan de Belgen voor niets minder dan goud. Na Marten Van Riel vannacht (23.30 uur), sluiten Valérie Barthelemy en Claire Michel morgen de dag af met hun individuele triatlon. Om 23.30 uur Belgische tijd duiken ze het water in.

Van der Poel vs. Pidcock in het mountainbike

In het mountainbike wordt het uitkijken naar een duel tussen Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Het duo veldrijders krijgt in het cross-country een parcours van 4,1 km met een pak hoogtemeters voorgeschoteld. De Zwiters Nino Schurter en Mathias Flückiger zullen op de loer liggen, mochten Van der Poel en Pidcock een foutje maken. De Belg Jens Schuermans mikt op een plek in de top 10. De strijd op de mountainbike barst los om 8 uur.

Klopt iemand onoverwinnelijke Shohei Ono?

Shohei Ono is onoverwinnelijk in de categorie tot 73 kilogram. De Japanner won goud op de Spelen in Rio en is nu de Japanse hoop op een nieuw goud exemplaar. De statistieken zetten de ambities van Ono kracht bij. De 29-jarige Japanner won nagenoeg al zijn kampen sinds 2015. Enkel in 2018 werd hij in eigen land gevloerd en moest hij tevreden zijn met brons. Doet hij dit keer beter in zijn thuisland? Volg het judo bij de -73 kg vanaf 4 uur.

Alana Smith laat zich niet in hokjes duwen

Een dag na de mannen werken de vrouwen hun streetcompetitie af in het skateboarden. Daar is het uitkijken naar een van de meest veelzijdige skaters: Alana Smith. De 20-jarige uit de Verenigde Staten houdt niet van hokjes en gaat als non-binaire persoon door het leven. “Ik wil niet bekend staan als een goede vrouwelijke skater, maar gewoon als een goede skater en iemand die het verschil maakt. Mijn gender speelt hierin geen rol", deelt Smith. Om 1.30 uur gaat de competitie van start.

Uitkijken naar de eerste Haka op de Spelen