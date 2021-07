Van Avermaet stapt af na hard werk voor Van Aert: "Toch wat hartzeer"

"Dat was vooraf afgesproken", zei Van Avermaet achteraf. "Ik had tijdens de verkenning gezien dat die klim iets te zwaar zou zijn dus ik heb zelf om deze rol gevraagd. Vansevenant en Benoot zouden nuttiger zijn op die klim, ik in het begin van de koers."

De Oost-Vlaming reed al vroeg in de race op kop van het peloton in dienst van de kopmannen. Hij hield zo de achterstand van het peloton op de traditionele vroege vlucht met acht exoten enigszins binnen de perken.

Het was eigenaardig om de wedstrijd van hieruit te volgen want normaal rijd ik zelf de finale.

"Ik was wel wat verrast dat de Slovenen pas zo laat een mannetje mee lieten werken. In een olympische wegrit is het belangrijk dat je als toplanden samenwerkt, maar wij waren lang het enige land dat zijn verantwoordelijkheid nam."



Van Avermaet was al omgekleed en kon de finish van Van Aert langs het parcours meemaken. "Ik had wel wat hartzeer toen ik moest afdraaien. Het was eigenaardig om de wedstrijd van hieruit te volgen want normaal rijd ik zelf de finale."



De uittredende kampioen is trots op Van Aert. "Het was echt imponerend. Hij heeft geen enkele fout gemaakt, maar hij werd geklopt door de favorietenrol. Wout en Pogacar werden geviseerd. Hij heeft de koers gereden die hij moest rijden. Hij was misschien wel de beste, maar je moet in zo'n rit ook geluk hebben."