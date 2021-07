Teambaas Verstappen: "Crash kost team 1,5 miljoen euro, zelfs stoel was gebroken"

"Hamilton kreeg een te lichte straf"

"Het is ondenkbaar om je rijder daarvan niet op de hoogte te brengen van de situatie. Je moet je rijder bovendien beschermen voor het geval hij niet genoeg terughoudendheid voor de dag legt bij het vieren, vooral als het het gevolg is van een incident waarvoor hij zelfs werd bestraft."

Ook over de viering van Hamilton wilde Horner nog wat kwijt. "Het Mercedes-team was zich bewust van de ernst van de crash en was op de hoogte dat Max in het ziekenhuis was opgenomen voor controles."

Christian Horner, de teambaas van Verstappen bij Red Bull, komt nog een keer terug op de crash. "Het is geen geheim dat we na de crash van mening waren, en dat nu nog steeds zijn, dat Hamilton een te lichte straf heeft gekregen", zegt hij.

Na de race haalde Verstappen uit naar zijn concurrent. "Vieren terwijl ik nog in het ziekenhuis lig, is onsportief en onrespectvol", klonk het toen. Hamilton weigerde zich dan weer te excuseren.

"Zelfs Max zijn stoel was gebroken"

"Het is overdreven om te zeggen dat het gedrag van Max "overdreven agressief" was. Hij is de afgelopen jaren nooit schuldig bevonden aan beoordelingsfouten op het circuit. Ook voor dit incident heeft hij geen enkele straf gekregen", zegt Horner nog.

"Het is zijn zwaarste crash in een F1-wagen geweest. Het was de eerste en hopelijk ook de laatste keer dat hij naar het ziekenhuis moest. Toen hij even niet reageerde na de crash, stond de tijd stil. Dan vergeet je even alles. De opluchting was dan ook enorm toen hij eindelijk iets zei."

"Dat hij levend uit de auto is gekropen, is te danken aan de huidige veiligheidsstandaard van de auto's. De impact was zo groot, dat zelfs zijn stoel was gebroken."

Horner heeft Max ondertussen al gesproken. "Hij is het medische team heel dankbaar. Hij probeert het incident te vergeten en is al bezig met de GP van Hongarije van volgend weekend."