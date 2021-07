Solskjær verlengt bij Manchester United tot 2024: "Opwindende tijden"

Solskjær nam in december 2018 ad interim over bij United, nadat José Mourinho ontslagen was. De ex-aanvaller, die zijn trainerscarrière begon bij de reserven van ManU, maakte de overstap van Molde en kon de bazen overtuigen met 14 zeges in 19 duels. Hij tekende in 2019 een contract van 3 jaar.

In dat eerste halve seizoen eindigde hij zesde. In 2020 finishte hij derde in de Premier League en bereikte hij de halve finales in de FA Cup en de Europa League. In 2021 was hij tweede op 12 punten van stadsgenoot en kampioen City en ging de Europa League-finale na penalty's verloren tegen Villarreal.

Vicevoorzitter Ed Woodward: "Ole en zijn staf hebben enorm hard gewerkt om de fundamenten te leggen voor succes op de lange termijn. Dat zagen we de voorbije 2 seizoenen en we zijn benieuwd wat dat de komende jaren zal geven."

"Wat het extra aangenaam maakt, is dat dat gebeurt met een mix van jong, eigen talent en toptransfers, waarbij we aanvallend voetbal spelen in de beste traditie van Manchester United."

Solskjær maakte van 1996 tot 2007 bijna 100 doelpunten voor United, goed voor 6 titels, 2 FA Cups, 1 Champions League en 1 WK voor clubs. "Iedereen kent het gevoel dat ik heb voor deze club. Dit nieuwe contract maakt me dan ook erg blij. "

"Het zijn opwindende tijden voor Manchester United. We bouwden een team met een goede bals tussen jeugd en ervaren spelers die hongerig zijn naar succes. We willen de grootste en mooiste trofeeën winnen. Laat het seizoen maar beginnen."