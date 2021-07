Schutster Jessie Kaps strandt met 27e plaats in de kwalificaties

Jessie Kaps moest zaterdag in Tokio al vroeg uit de veren voor de kwalificaties in de 10 meter luchtgeweer. Kaps had na 6 reeksen van telkens 10 schoten een totaal van 623,4 punten. Daarmee legde ze beslag op de 27e plaats.

Alleen de top 8 mocht naar de finale. Kaps had 628,6 moeten schieten om daar bij te zijn. De Noorse Jeanette Hegg Duestad (632,9) zette de beste prestatie neer, voor de Zuid-Koreaanse Heemoon Park (631,7) en de Amerikaanse Mary Tucker (631,4).

Jessie Kaps behaalde eind mei op het EK schieten in het Kroatische Osijek de zilveren medaille in de 10 meter luchtgeweer. De Limburgse wist zich zo te plaatsen voor de Olympische Spelen.