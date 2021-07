Roeselare verwelkomt middenman Arno Van de Velde (2,10m) opnieuw

Van de Velde koos in 2019, na 7 succesrijke jaren bij Roeselare, voor een uitdaging in het buitenland. In 2019-2020 ging hij aan de slag bij Arago de Sète in Frankrijk, maar dat seizoen werd gestopt door corona. Vorig seizoen was hij actief bij Friedrichshafen, waarmee hij vicekampioen van Duitsland werd.

De Red Dragon van 2,10 meter versterkt bij Roeselare het middencompartiment, dat al uit Pieter Coolman en Rune Fasteland bestaat. Van de Velde neemt de plaats in van de Amerikaan Huhmann, die om privéredenen zijn carrière even on hold zet.

Van de Velde kwam als 16-jarige van de Topvolleybalschool in Vilvoorde bij Roeselare terecht en groeide er onder coaches Emile Rousseaux en Steven Vanmedegael uit tot vaste pion, waarna de nationale ploeg ook in het vizier kwam.

In 7 seizoenen was Van de Velde goed voor 5 titels, 5 bekers en 3 supercups. Hij tekende voor 1 jaar bij de regerende kampioen en bekerwinnaar.