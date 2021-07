Ploegmaats Van Aert tevreden met zilver: "We mogen trots zijn"

Remco Evenepoel gooide in de olympische wegrit nog de knuppel in het hoenderhoek, maar de medekopman moest uiteindelijk wel de rol lossen. "We mogen tevreden zijn", vertelde Evenepoel na de zilveren medaille van Wout van Aert.

Met nog 62 kilometer te gaan, was het Remco Evenepoel die eens flink aan de boom schudde. "Iedereen zat af te zien en ik probeerde een gaatje te slaan", vertelde Evenepoel na de finish. "Ik kreeg uiteindelijk 2 renners mee, maar andere landen schoten wakker nadat ze de hele dag in de wielen hadden gezeten. Dan is het niet makkelijk om een kloofje te slaan." "Ik heb daar een paar procenten verspeeld. Achteraf gekeken, was dat misschien niet zo slim. Maar dat is makkelijk gezegd. We hebben het geprobeerd." Evenepoel maakte al snel de switch naar de olympische tijdrit. "Ik heb het dan wat laten lopen en de knop meteen omgedraaid naar woensdag." "Dat parcours moet me liggen. Het is heel lastig op het circuit. Nu gaan we de batterijen opladen en hopelijk staan we woensdag met 2 op het podium."

Als we zo gaan koersen, komt de ontsnapping met een half uur voorsprong aan de finish aan. Vansevenant over het koersgedrag van sommige landen.

"Weinig ploegen namen verantwoordelijkheid"

De ploegmaat van Evenepoel, Mauri Vansevenant, hekelde de passiviteit van sommige landen. "Het probleem was dat weinig ploegen hun verantwoordelijkheid namen." "Frankrijk en Spanje zaten er gewoon naar te kijken. Als we zo gaan koersen, komt de ontsnapping met een half uur voorsprong aan de finish aan. Maar dat is 'part of the job'." Vansevenant kon dan weer wel leven met het zilver voor Van Aert. "Het was een fantastische dag. Er lag wel wat druk op onze schouders, want iedereen verwachtte een medaille voor Wout en dat is niet evident." "We hebben met de ploeg een mooie prestatie geleverd. Ik denk dat we trots mogen zijn."

Mauri Vansevenant in zijn gekende stijl.

Benoot: "We mogen trots zijn"