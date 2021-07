Op bezoek bij de familie Vansevenant: "Is er iemand van Quick-Step mee?"

Het was vroeg vanochtend ten huize Vansevenant, waar vader Wim al vanaf het startschot het koersverloop nauwlettend in het oog hield. Het was namelijk 4 uur Belgische tijd wanneer de mannelijke renners zich op gang trokken. De keuken werd dan ook al snel ingeruild voor de comfortabelere zetel.

Met Mauri in Tokio is Wim Vansevenant momenteel de enige man des huizes. De ex-renner maakte zelf deel uit van het team dat Axel Merckx naar brons stuwde op de Spelen in Athene 2004. Met handen en voeten probeerde hij dan ook alles uit te leggen aan zijn vrouwelijke huisgenoten.

"Wie is er mee? Iemand van Quick-Step?", vraagt mama Vicky nieuwsgierig wanneer de vlucht van de dag zich lijkt te vormen. "Quick-Step doet niet mee hé, moeder", volgt al snel als antwoord.