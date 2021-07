Medaillestand na dag 7: China hijgt in de nek van de VS, Rusland nog steeds op 3

Krijgen we in de tweede week van de Olympische Spelen een nieuwe leider in de medaillestand? Het zou zo maar eens kunnen. China had vandaag een topdag.

De Chinezen verzamelden vandaag maar liefst 9 medailles en steken daarmee hun neus aan het venster. De kloof met de Verenigde Staten bedraagt nog slechts 1 medaille. De VS houdt met 41 medailles nog nipt de leiding.

Het belooft dus een razendspannende slotweek te worden in Tokio in de strijd om de eerste plek. Voor de laatste podiumplaats is de spanning minder groot.

De Russen bezetten voorlopig nog steeds die derde plek, al is het gat met de VS en China significant. De Russen lijken weliswaar niet te moeten vrezen voor hun podiumplek. Met 34 medailles hebben de Russen een comfortabele voorsprong ten opzichte van nummer 4 Japan.