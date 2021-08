Medaillestand na dag 14: Status quo voor België, morgen meer succes?

Hoewel België vandaag geen medailles pakte in Tokio blijft ons land toch knap 23e in de medaillestand. Na 2 weken Japan had de balans zelfs nog iets mooier kunnen ogen, maar in de ploegkoers kwam de tandem Kopecky-D'hoore nooit in aanmerking voor een medaille.

Morgen kunnen er - mits wat geluk- wel nog enkele exemplaren bijkomen. Met finaleplaatsen voor de Belgische jumpingruiters, Belgian Tornados en Belgian Cheetahs is "Team Belgium" alvast goed vertegenwoordigd.

Hoewel China in de algemene medaillestand "maar" 2e staat, voert de grootmacht met 79 stuks toch nog steeds de kop aan. Dankzij onder meer een productieve dag in het tafeltennis houden de Chinezen nog steeds de VS af.

De Amerikanen naderen dan weer de magische grens van 100 medailles in Tokio. Met nog 2 stuks te gaan, staat er op deze Spelen geen maat op de Verenigde Staten.