Medaillestand na dag 13: België maakt 22 plaatsen goed na gouden uur

Wat een verschil kunnen enkele dagen (en vandaag zelfs amper 57 minuten) maken? Waar we tot voor kort nog onder San Marino bengelden in de medaillestand, hebben we vandaag dankzij onze gouden Lions en Thiam een gigagrote sprong voorwaarts gemaakt: van de 45e naar de 23e stek.

Daarmee heeft België haasje over gespeeld met alle Scandinavische landen, Spelen-bakermat Griekenland en loopnatie Kenia, dat zijn loopdominantie dit jaar vooralsnog niet kan omzetten in een resem gouden medailles.

Met een knalprestatie van onze tandem Kopecky-D'hoore in de ploegkoers kan België morgen zelfs de top 20 binnen fietsen.

Helemaal bovenaan de medailletabel hadden de Verenigde Staten een uitermate vruchtbare dag, met maar liefst 12 keer eremetaal. Onder meer in het kogelstoten, polsstokspringen, skateboarden en klimmen waren ze succesvol.

Hun totale teller staat nu op 91 medailles. In de gouden strijd moeten ze wel nog steeds China voor zich dulden. De Chinezen wonnen vandaag 'maar' vier medailles, maar wel twee keer goud: in het 10 meter-schoonspringen en in de tafeltennisteamcompetitie bij de dames.