Medaillestand na dag 12: China blijft stand aanvoeren, Australië zakt naar 5e stek

Hoewel ze vandaag maar 1 medaille binnenhaalden, blijven de Chinezen (70 stuks) de kop aanvoeren in Tokio. Daarvoor mag de grootmacht vooral zijn gouden exemplaren bedanken, want met 79 medailles in totaal is de VS voorlopig de grote slokop op de Spelen.

Terwijl Japan zijn 3e plek verder bijft uitbouwen, moet Australië toch de rol wat lossen. De Australiërs moeten zich tevreden stellen met 36 medailles en verliezen hun 4e plek aan Groot-Brittannië.

In de algemene medaillestand blijft Rusland nog steeds 3e. De Russen haalden na de VS en China de meeste medailles binnen. 53 om precies te zijn.



België kampeert momenteel dan weer op een 45e plek. Al zal ons land na de hockeyfinale tussen de Red Lions en Australië morgen sowieso een medaille mogen bijschrijven. Of het een zilveren of gouden wordt, moet nog blijken.