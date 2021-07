Het moment van Karl: "Krampen van Bettiol tonen waarom we onze hoed moeten afdoen"

"Voor mij waren de krampen van Bettiol hét moment. Hij gaf nochtans een hele goeie indruk op de Mikuni Pass. Tot uiteindelijk in de afdaling en op het vlakke stuk een kramp in zijn benen schoot. Het zegt veel over de lastigheidsgraad van het parcours in Japan."

"Bijna 5.000 hoogtemeters en 230 zware kilometers koers. Het benadrukt nog eens extra de straffe prestatie van Wout van Aert. Hij ging iedereen halen behalve Carapaz. Voor zijn zilveren medaille moeten we onze hoed afdoen. Chapeau!"