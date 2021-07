Gewichthefster Nina Sterckx 5e op eerste Spelen: "Tranen van geluk"

Na afloop van het behalen van haar 5e plek stond Nina Sterckx de pers te woord: "Het waren geen tranen van ontgoocheling, enkel van geluk", vertelde Sterckx. "Het behalen van die 5e plaats is zo mooi, meer dan ik had gehoopt."

"Ik kwam eigenlijk gewoon om ervaring op te doen en om plezier te maken. Het behalen van een plek in de top 8 was sowieso al uitstekend geweest, deze 5e plek is echt geweldig. Ik ben enorm trots."

Dit resultaat is bijzonder hoopvol met het oog op de toekomst: "Ik ben nog heel jong en heb een beloftevolle carrière voor mij. Hopelijk kan ik stralen in 2024 in Parijs, dat was ook sowieso de bedoeling."