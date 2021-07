Einde van turntijdperk: Zonderland en Uchimura eindigen olympische carrière in kwalificaties

Kohei Uchimura is een levende legende in het turnen. In eigen land nam hij al voor de 4e keer deel aan de Spelen. De 32-jarige wordt gezien als een van de beste turners aller tijden. Hij won in 2012 en 2016 goud in de allroundfinale.

Uchimura plaatste zich dit jaar alleen individueel aan de rekstok. Maar tijdens de kwalificaties liep het mis. Tijdens een moeilijke combinatie kwam hij ten val. Hij werkte de oefening nog wel af maar met een score van 13.866 komt hij niet in aanmerking voor een finaleplaats.

En zo zit zijn olympische carrière er op. Hij had vooraf aangekondigd dat dit zijn laatste Spelen zouden worden.

Ook Nederland nam in de kwalificaties al afscheid van een legende aan de rekstok. Epke Zonderland, de olympische kampioen aan dat onderdeel in 2012 en de drievoudige wereldkampioen, deed het ook niet goed genoeg. Hij moest vrede nemen met een score van 13.833 en moet Tokio ook al verlaten.

Zonderland, intussen 35, heeft zo zijn laatste keer geturnd op de Spelen, al hield hij de deur nog op een kier voor een eventuele deelname aan het WK turnen in oktober.