Eddy Demarez: "We zijn nu nog een klein beetje meer favoriet"

Maandag volgt de volgende wedstrijd van de Red Lions. Daarin nemen ze het op tegen Duitsland. Demarez ziet geen problemen. "Duitsland is een ploeg die ons altijd heeft gelegen, zelfs toen we nog geen wereldtop waren. Daar konden we regelmatig tegen gelijkspelen. Dat konden we toen absoluut nog niet tegen Nederland."

"We hadden ze op het EK eigenlijk ook moeten tegenkomen. Dat is niet

gebeurd, omdat we die halve finale eigenlijk onverdiend verloren van Nederland. Duitsland is een ploeg waar we graag tegen spelen en waar we zelden van verliezen."

"Maar zelfs als we verliezen, dan is er niks aan de hand. We hebben die bonus van drie punten. We moeten vooral oppassen dat we niet te vroeg te goed zijn in toernooi, wat vandaag zeker nog niet het geval was. Qua resultaat wel, maar het spel kan zeker nog veel beter. Dat is een goed teken. Je moet groeien in het toernooi."