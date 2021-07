Dessers: "Extra emotie bij late gelijkmaker door publiek in stadion"

Dessers zat met een glimlach in de perszaal. Er was dan wel niet gewonnen, zo laat nog een punt pakken is ook fijn. "De ontlading was groot. En dat komt ook door het feit dat er weer supporters in het stadion zitten."

"Ook al zijn het dan "vijandige" supporters of fluiten ze ons heel de match uit, dat geeft bij die gelijkmaker toch een heel fijn gevoel."

"Dat geeft toch een extra emotie, zeker als je in de laatste minuut tegen Standard toch nog een punt kunt pakken. Ook bij een assist is dat een heel goed gevoel."

Zoals zo vaak vorig jaar kwam Dessers in de plaats van Onuachu. De topschutter van vorig seizoen kon nu het verschil niet maken, Dessers met een assist wel. "Paul had vorig seizoen een fantastisch seizoen, dat heeft iedereen gezien."

"Of hij gaat blijven of niet, is de vraag voor iedereen, ik denk ook voor hemzelf. Het enige dat ik dan kan doen is in de minuten die ik krijg, laten zien dat ik klaar ben als hij vertrekt en dat ik er kan staan."

"En ik denk dat ik mij beter maar snel kan laten zien, zeker met de Champions League-wedstrijden die eraan komen. Zodat Genk ook het gevoel heeft dat ik er sta en ze me het vertrouwen kunnen geven."