De Olympische Tribune: "Van Aert is dé topfavoriet voor de olympische tijdrit"

Met de start van de Olympische Spelen kwam er vandaag een einde aan het eindeloze wachten. Dag 1 in Tokio bezorgde ons land ook meteen enkele memorabele momenten. Wielerman Renaat Schotte en Sporza-commentator Eddy Demarez kaartten in de Olympische Tribune na over de olympische wegrit en de knappe overwinning van de Red Lions tegen Nederland.