De kop is eraf! Chinese Yang Qian pakt eerste gouden medaille van de Spelen

De kop is eraf. De eerste gouden medaille van deze Olympische Spelen is uitgedeeld. De Chinese Yang Qian bleek de sterkste te zijn in het schieten.

De 21-jarige won haar wedstrijd in stijl. Met een olympisch record (251.8 punten) zette ze de finale van de 10 meter luchtgeweer naar haar hand.

De Russische Anastasia Galasjina leek op weg naar de olympische titel, maar in het slot bezweek de Russiche onder de druk. Galasjina werd uiteindelijk tweede op 0.7 punten van Yang Qian. De Zwitserse Nina Christen pakte de bronzen medaille.

Onze landgenote Jessie Kaps wist zich niet te plaatsen voor de finale. Kaps strandde in de kwalificaties en moest tevreden zijn met een 27e plaats.