Club Brugge is opgejaagd wild: krijgt Philippe Clement het elastiek weer op spanning?

Het was toch even slikken vorig seizoen in de play-offs. Club Brugge denderde als een pletwals door de reguliere competitie, maar viel in de Champions' play-offs zonder benzine. Slechts 1 zege, 3 draws en 2 nederlagen: het volstond toch voor de verdiende titel. Alleen zorgde het toch ook voor wat twijfel. "Ik ben in de play-offs onvoldoende in de hoofden van de spelers geraakt", gaf trainer Philippe Clement recent toe. Vraag is of de coach het elastiek bij Club opnieuw op spanning krijgt. Geen sinecure in een spelersgroep die bijna helemaal dezelfde bleef, terwijl de tegenstand zich wel al roerde op de transfermarkt. Bovendien bestaat er ook zoiets als de Mourinho-cyclus. De chemie tussen de Portugese succescoach en zijn clubs bleef nooit langer dan 3 jaar overeind. Een houdbaarheidsdatum die veel andere trainers evenmin overleefden. Clement, die in 2019 in Brugge arriveerde als kampioenenmaker van Genk, kan bewijzen dat er op zijn aanpak géén aflooptermijn staat. De geschiedenisboeken wachten alweer: 4 landstitels op een rij deed nog niemand hem voor.

Grootste versterking: Stanley Nsoki

De grootste, want ook de enige. Stanley Nsoki moet de leegte die recordtransfer Odilon Kossounou nalaat in het hart van de defensie opvullen. De 22-jarige Fransman komt over van Nice, waar hij geen onbetwiste titularis was. Nochtans plukte de club van de Azurenkust de voormalige jeugdinternational in 2019 voor een stevige prijs weg bij PSG: liefst 12 miljoen euro. Club betaalde nu ongeveer de helft van dat bedrag, maar hoopt op een veel hoger rendement.

Inkomend Simon Deli* Slavia Praag Kaveh Rezaei* Charleroi Thibaut Vlietinck* OH Leuven Karlo Letica* Sampdoria Stanley Nsoki Nice *: terug na huur Uitgaand Emmanuel Dennis Watford Siemen Voet PEC Zwolle Ethan Horvath Nottingham Forest Stefano Denswil (einde huur) Bologna Tahith Chong (einde huur) Manchester United Nabil Dirar (einde huur) Fenerbahce Odilon Kossounou Leverkusen Michal Krmencik (verhuurd) Slavia Praag

Resultaten in voorbereiding

Club Brugge - Beerschot: 1-1

Club Brugge - Lokomotiv Zagreb: 2-1

Club Brugge - KV Kortrijk: 0-1

Club Brugge - Zulte Waregem: 2-1

Club Brugge - AEK Athene: 2-1

Club Brugge - FC Utrecht: 2-4

Opvallendste quote uit de voorbereiding

Voorzitter Bart Verhaeghe over de nieuwe investeerder en mislukte beursgang “Orkila betaalde een faire prijs en Club is nu meer dan 200 miljoen euro waard. We lopen nu allemaal met een big smile rond. Eerlijk? Ik ben blij dat die beursgang niet is doorgegaan. Dit is een enorme boost voor Club.” (De Tijd, 10 juli 2021)

Verwachte basiself

Het oordeel van Boudeweel

"In het voetbal is er een ongeschreven wet: na 3 jaar moet je ofwel van trainer ofwel van spelersgroep veranderen. Bij Club Brugge is er geen van beide gebeurd. Steunpilaren als Vormer, Vanaken en Mechele lopen al jarenlang rond op Jan Breydel. Het is de vraag of die op elkaar uitgekeken geraken.”

Het wordt stilaan tijd om de grote kanonnen boven te halen. Tom Boudeweel

"Het is heel verbazend dat het tot gisteren duurde voor de eerste versterking erbij kwam. Club spreekt de ambitie uit om de 1/8e finales van de Champions League te halen, maar als je een hele voorbereiding met youngsters speelt..." "Tegen september moet je klaar zijn, hé. Dan wordt het stilaan tijd om de grote kanonnen boven te halen. Ik verwacht dat dat sowieso nog gebeurt. Zeker met de investeerder die erbij gekomen is."

Competitiestart