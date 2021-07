Club Brugge haalt met Stanley Nsoki ex-speler van PSG voor verdediging

Stanley Nsoki werd in Parijs gekweekt tot een moderne verdediger en debuteerde op 18-jarige leeftijd in de Ligue 1. Twee jaar geleden verkaste de Fransman naar Nice voor ruim 12 miljoen euro.

Maar na 48 wedstrijden in de Franse competitie was Nsoki op zoek naar een nieuwe uitdaging. De leemte die Odilon Kossounou had achtergelaten in de Brugse defensie, sprak de Franse verdediger wel aan.

Nsoki tekent een contract voor 4 seizoenen bij Club Brugge en zou een prijskaartje hebben van ongeveer 6 miljoen euro. Hij kan zowel centraal als links in de verdediging uit de voeten.