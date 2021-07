Carapaz geniet van het goud: "Je moet er altijd in geloven"

Ecuador heeft geen al te grote geschiedenis als het op medailles op de Olympische Spelen aankomt. Voor vandaag kon enkel Jefferson Perez medailles op zak steken. In 1996 pakte hij goud op de 20 kilometer snelwandelen en in 2008 pakte de man zilver in hetzelfde onderdeel.

Nu komt daar met Richard Carapaz een gouden medaille bij. "Dit is een ongelooflijk moment voor mij", zei de renner van Ineos. "Je moet er altijd in geloven. Ik heb zo hard gewerkt om hier te zijn, het is een groots moment."

"Ik kan alleen maar danku zeggen aan de Ecuadoranen voor de steun. Om ons een flinke duw in de rug te geven."