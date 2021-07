3x3 Belgian Lions balen van verlies tegen Japan: "Speelden te nonchalant"

"In overtime is het altijd hectisch, omdat iedereen dan wat zenuwachtig is. Nu is het zaak om de focus te verleggen en op zoek te gaan naar de zege tegen Rusland."

De verlengingen werden een uitputtingsslag, toch was vermoeidheid geen factor volgens Bogaerts. "Conditioneel zat het goed. We verliezen gewoon de controle over de wedstrijd."

"Dit was een wedstrijd die we nooit mochten weggeven", reageert Rafaël Bogaerts. "We werden nonchalant op het einde en speelde te weinig als team. Ook de zwakke rebound deed ons de das om."

Bij de ruime voorsprong dachten we dat de winst binnen was, ook al kregen we scores tegen.

"Mochten we vandaag twee keer winst pakken, maakten we echt wel kans op de top 2", zegt een teleurgestelde Thierry Marien. "Dat wordt nu al een pak moeilijker. We moeten nu elke wedstrijd winnen."

"Het is jammer en laat ons achter met een slecht gevoel, maar morgen is een nieuw begin. We hebben nog genoeg matchen om dit gevoel te verdringen."



Was mentale vermoeidheid de schuldige voor de missers in de overtime? "Ik weet het niet. Bij de ruime voorsprong dachten we dat de winst binnen was, ook al kregen we scores tegen. Dat was onze fout."