Wiggins: "Het wordt lastig voor Pogacar want iedereen zal naar hem kijken"

Een van de hoogtepunten tijdens het openingsweekend in Tokio is de wegrit bij de mannen. Tourwinnaar Tadej Pogacar is een van de favorieten. Bradley Wiggins, zelf olympisch kampioen tijdrijden in 2012, denkt dat het lastig kan worden voor de Sloveen. "Hij zal door iedereen in de gaten gehouden worden", weet Wiggins.