Virton vindt oplossing: "Toekomst op lange termijn is verzekerd"

Na ruim een jaar procederen tegen de licentieweigering in de lente van 2020, haalde Virton zijn gram. De club van sterke man Flavio Becca werd in de tweede amateurklasse gezet, maar mag straks dan toch aantreden in 1B.

Alleen was Virton intussen niet meer dan een leeg omhulsel. Er zijn amper nog A-kernspelers, trainers of zelfs jeugdvoetballers.

Gisterenavond communiceerde Virton voor het eerst in weken. "We kunnen het eindelijk bevestigen: er liggen mooie avonturen in het verschiet", klinkt het in een communiqué. "Op 15 augustus zullen we wel degelijk Westerlo kunnen ontvangen in ons stadion." Dan trapt Virton zijn seizoen op gang in 1B.