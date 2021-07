Richie Porte heeft zijn laatste Tour gereden: "Het is tijd"

Vorig jaar stond Richie Porte nog te blinken op het Tour-podium aan de Champs-Elysées. Hij werd toen 3e na de Slovenen Tadej Pogacar en Primoz Roglic.

"Ik denk dat ik vorig jaar het vakje heb aangevinkt met die podiumplek. Ik word er niet jonger op en de koers wordt alleen maar gekker. Dus ik denk dat het tijd is om mijn Tour-carrière te beëindigen. Het was een mooie rit, maar het is tijd."

Richie Porte focust zich momenteel volop op de olympische wegrit en hij komt ook in actie voor de olympische tijdrit.