Pochettino en PSG gaan nog een jaartje langer met elkaar door

Na zijn ontslag bij Tottenham in november 2019 nam Pochettino in januari 2021 het roer over in de lichtstad. Daar volgde de Argentijn Thomas Tuchel op, die na teleurstellende resultaten aan de deur werd gezet.

Toch waren de resulaten in Parijs onder Pochettino ook niet om over naar huis te schrijven. In de Franse competitie moest de club namelijk genoegen nemen met een 2e plek, na het verrassende Lille.

Ook in de Champions League grepen Neymar en co opnieuw naast de eindzege. In de halve finale werd de Franse topclub namelijk uitgeschakeld door Manchester City. De gewonnen bekerfinale was dan ook maar een doekje voor het bloeden.

Ondanks een mager seizoen kozen de bazen bij PSG er dus toch voor om het contract van Pochettino, een ex-speler van de club, te verlengen. De Argentijn was dan ook tevreden met de nieuwe overeenkomst.

"Het is heel belangrijk voor ons om de steun en het vertrouwen van de club te voelen", zo klinkt het. "We gaan er alles aan doen zodat de supporters trots op ons kunnen zijn."