Luca Brecel moet meteen koffers pakken in Championship League

Hoewel Luca Brecel met veel ambitie aan zijn seizoensopener in Engeland begon, heeft onze landgenoot de Championship League toch vroegtijdig moeten verlaten.

Terwijl Brecel in zijn eerste groepswedstrijd nog met 3-1 te sterk was voor de Schot Dean Young, was de 18-jarige Chinees Chang Bingyu in de 2e wedstrijd toch een maatje te groot.

De Belgische snookerspeler kon wel nog het 1e frame naar zich toetrekken, maar uiteindelijk ging Bingyu toch met de winst aan de haal. De Chinees potte breaks van 128 en 73 weg en haalde zo de 3-1-overwinning binnen.

In de laatste en 3e wedstrijd was het alles of niets voor Brecel tegen de 20-jarige Chinees Pang Junxu. Maar terwijl zijn tegenstander in het 1e frame meteen een 90 break wegpotte, kon onze landgenoot nooit echt reageren.

Brecel, die vorig jaar de Championship League won, eindigde met een overwinning en twee nederlagen uiteindelijk als derde in de groep.