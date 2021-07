Kim en Hanne over band met papa en coach Philip Mestdagh: "Staat dicht bij alle speelsters"

Bekijk de aflevering van Vuurdoop met Kim en Hanne Mestdagh:

"Typische zussenrelatie"

Kim en Hanne Mestdagh zijn al jarenlang vaste waardes in de selectie van de Belgian Cats. De band tussen tussen de zussen werd de laatste jaren alleen maar hechter: "Toen we jong waren, was onze band minder goed", vertelt Hanne Mestdagh. "We hadden eigenlijk een typische zussenrelatie. Ik wilde als klein zusje erg graag meedoen met de grote zus. Toen Kim naar Amerika vertrok, is dat beginnen te veranderen. We zijn intussen goede vriendinnen geworden." "Tijdens het seizoen horen we elkaar zeker niet continu, maar we kunnen wel altijd bij elkaar terecht", gaat Kim verder. "We FaceTimen regelmatig en sturen veel berichtjes." Kim en Hanne Mestdagh speelden ook een tijd samen in de Verenigde Staten bij de Colorado State University: "Een hele mooie tijd. Het was fantastisch om de cultuur en al die nieuwe mensen te leren kennen", aldus Kim.

Hanne en Kim Mestdagh.

"Als puber je papa als coach hebben, dat botst"

Naast Kim en Hanne loopt er nog een Mestdagh rond bij de Belgian Cats, papa Philip Mestdagh is de coach. "Het is echt een automatisme om hem als coach te hebben", zegt Kim. "Hij is intussen al zo lang onze coach." "Ik heb hem zelfs altijd al als coach gehad", gaat Kim verder. "Hij gaat hetzelfde om met ons als met de andere meisjes. In het verleden kon hij soms wel hard voor ons zijn. Je gaat door je puberteit en je papa is coach, ja, dan kan het botsen." Ook Hanne is het intussen wel gewoon: "We kunnen privé en sport heel goed gescheiden houden. Tijdens de training spreken we ook amper met hem. Hij is een coach die dicht staat bij alle spelers."

"Lockdown was ergens wel een mooie periode"

Kim Mestdagh speelt intussen bij Familia Schio in Italië en is niet vaak meer in België: "Ik speelde in Frankrijk (bij Flammes Carolo) en was eigenlijk niet van plan om te veranderen", vertelt Kim. "Uiteindelijk kwam er toch een heel interessant voorstel uit Italië en besloot ik om te gaan." "Het was een logische beslissing", vertelt Hanne. "Ze kon met Familia Schio in de Euro League spelen en dat is toch de Champions League van het basketbal. Een van de gevolgen is wel dat we elkaar amper zien tijdens het seizoen." Enkel tijdens de lockdown vorig jaar bleef Kim een hele tijd in België: "Ergens was dat wel een mooie periode. Iedereen is het gewoon om zijn ding te doen en het was dan ook een hele aanpassing, maar we zijn de periode toch heelhuids doorgeraakt."