De sportiefste zomerbar van het land open zijn deuren. Vanaf vanavond is Karl Vannieuwkerke de gastheer van "Van hier tot in Tokio", een dagelijkse talkshow rond de Olympische Spelen. Op Wellington Hippodroom in Oostende bespreekt hij al het olympische nieuws. Met behulp van sidekicks Elodie Ouédraogo, Thomas Huyghe, Dorianne Aussems, Sven De Leijer. Vandaag zijn met Tia Hellebaut, Elodie Ouedraogo en Robert Van de Walle.