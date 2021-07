Jeugd is niet langer een excuus: hongerig Anderlecht moet een stap vooruitzetten

Grootste versterking: Wesley Hoedt

Met het vertrek van Matt Miazga was Anderlecht op zoek naar een geschikte vervanger centraal achterin. De komst van Wesley Hoedt was een totale verrassing. De (voormalige) Nederlandse international maakte twee seizoenen geleden nog indruk in het shirt van Antwerp en keerde afgelopen seizoen terug in de Serie A bij Lazio Roma.

De Romeinen besloten de aankoopoptie op Hoedt niet te lichten, waardoor Anderlecht met de linkspoot aan de haal kon gaan. Het is nog afwachten wie zijn vaste partner centraal achterin zal worden. Onder meer Delcroix en Man City-huurling Harwood-Bellis liggen daarvoor met elkaar in balans.