Jelle Geens test tweemaal negatief en mag afreizen naar Tokio

Jelle Geens raakte in zijn voorbereiding op de Spelen besmet met het coronavirus en moest de individuele triatlon aan zich voorbij laten gaan.

"Het nieuws dat ik niet zou kunnen deelnemen aan de individuele triatlon kwam wel hard aan. Zeker omdat ik in vorm ben en het parcours in Tokio me ook goed ligt", reageerde onze landgenoot na het nieuws.



Hij gaf de moed niet op om alsnog de Belgian Hammers te vervoegen in Japan. "Ik moet twee negatieve testen kunnen voorleggen om in Japan te geraken."



Die negatieve tests heeft hij nu op zak. Maandag reist Geens af en vervoegt hij de Hammers in de laatste rechte lijn naar de Mixed Relay op zaterdag 31 juli om 0.30 uur.